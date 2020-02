Pop Smoke a atterri à Los Angeles lundi soir pour un voyage de travail de cinq jours qui comprendrait du temps en studio et des rencontres avec d’autres artistes. Le rappeur new-yorkais de 20 ans a ensuite commencé à partager des publications sur les réseaux sociaux qui ont été suivies par des milliers de personnes.

Ils l’ont vu poser près d’une piscine à débordement dans la cour ensoleillée de la maison d’Hollywood Hills où il séjournait. Plus tard dans la soirée, ils ont vu une photo de la ligne d’horizon de Los Angeles depuis ce qui semblait être l’arrière-cour de la maison.

À un moment donné, le rappeur ou un membre de son entourage a téléchargé une photo d’un sac cadeau noir étiqueté avec son adresse à Hollywood Hills. Une autre photo le montrait en train de poser devant un Range Rover blanc avec l’adresse de la maison partiellement visible en arrière-plan.

Tôt mercredi, un groupe de personnes, dont un portant un masque et armé d’une arme de poing, a fait irruption dans le manoir et a tiré à plusieurs reprises sur le musicien prometteur. Une vidéo de sécurité montre les suspects fuyant la maison dans le bloc 2000 de Hercules Drive. Une source de l’application des lois a déclaré que le rappeur et ses amis avaient fait la fête à la maison bien après minuit dans les heures précédant la fusillade.

Le motif n’est pas encore clair, mais les détectives examinent si les assaillants ont peut-être appris l’emplacement de Pop Smoke à partir des publications sur les réseaux sociaux.

“C’est quelque chose que nous développons”, a déclaré le Capitaine Jonathan Tippet de la division LAPD Robbery-Homicide, notant que cela aurait rendu beaucoup plus facile pour quelqu’un de localiser le rappeur.

La police a déclaré que les preuves suggèrent que la fusillade mortelle n’était probablement pas le résultat d’un vol qualifié et examine d’autres motifs. Tippet a déclaré qu’il semblait que quelque chose avait pu être pris à la maison, mais a reconnu que les images de sécurité ne montraient pas que les suspects saccageaient la maison comme on le voit généralement dans les vols rapides à domicile.

«Nous n’excluons pas un vol. Mais cela ne semble pas basé sur les preuves pour être le motif », a déclaré Tippet.

Les détectives soupçonnent que les assaillants étaient probablement des membres d’un gang. Des responsables fédéraux ont lié le rappeur, qui est né Bashar Barakah Jackson, à un gang de rue. Ses liens avec les gangs et le vol présumé d’une Rolls-Royce, pour laquelle il avait récemment été inculpé par des procureurs fédéraux, sont tous examinés par les enquêteurs.

Peter Frankel, un avocat qui avait représenté Pop Smoke, a nié l’affiliation du musicien à un gang. Il a dit qu’il n’avait pas été alarmé par le fait que l’adresse de la maison d’Hollywood Hills était partagée sur les réseaux sociaux.

“Il était concentré sur son travail et ses apparitions et ses promotions et ne pensait pas qu’il allait être victime du meurtre”, a déclaré Frankel. “Vous parlez de quelqu’un qui était dans le studio pratiquement chaque nuit, qui voyageait constamment, qui n’avait fondamentalement pas de temps pour autre chose que sa carrière.”