Il a été tourné en dérision après avoir annoncé qu’il allait se produire au All Star Game ce weekend à Chicago. A l’arrivée, il n’a pas foulé le parquet du United Center.

Opération com ou gros canular, le camp de Wally Seck préfère relativiser et parler d’un coup foiré. une affaire de visa et de permis de travail est passé par là… Le Roi du Faramarène musique avait annoncé sur Instagram,je cite: « Salam la famille ! Pour qui n’ont pas eu l’information, je ne jouerai pas ce weekend. ( Ni au Barramundi, ni au Penc mi, ni au vogue). Je suis en déplacement aux Etats Unis pour une prestation au All Star Game à Chicago.. » tout est parti de ce message en apparence anodin. Wally Seck en postant ces quelques lignes, ne savait pas qu’il donnait aux internautes une belle occasion de le tourner en dérision. Et c’est exactement ce qui s’est passé.

Le jeune Faramarène subit depuis avant hier, des railleries en tous genres. Après cette annonce en grande pompe, il avait semé le doute dans l’esprit de certains Sénégalais qui avaient du mal à croire qu’il allait se produire au All Star Game. Rendez vous incontournable des amoureux de la balle orange, en dehors du super bi Ball, c’est un l’un des évènements les plus en vue aux Etats Unis. D’après le manager du Raam Daan Wally ne s’est pas produit pour éviter des sanctions car il a voyagé avec un visa simple de touriste.

source l’observateur