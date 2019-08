À l’exemple de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD), la Conférence sur l’infrastructure de haute qualité vise à lever les contraintes liées au développement.

Initiée par les gouvernements du Sénégal et du Japon, elle est exclusivement dédiée aux infrastructures. La conférence tenue le 9 janvier 2018 au

Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) a réuni des membres des deux

gouvernements et les patronats du Sénégal et du Japon, et 300 participants dont 50 représentants d’entreprises japonaises. Au cours des travaux, le Président Macky SALL

a précisé que pour relever le défi du développement, le Sénégal et les autres pays africains doivent construire des infrastructures de haute qualité, c’est à dire intelligentes.

Le Chef de l’Etat a également exhorté le secteur privé à saisir toutes les opportunités qu’offre l’expérience japonaise, source d’inspiration pour le continent africain.

A la fin de la conférence, le Sénégal et le Japon ont signé un mémorandum engageant

les deux pays à promouvoir l’infrastructure

de haute qualité au Sénégal et à renforcer leur coopération en termes d’échanges

d’expériences et de bonnes pratiques dans le

domaine de la construction.