Touba, à travers le département de Mbacké est la chasse gardée de Me Wade. Comme en atteste le résultat des dernières élections législatives. La coalition gagnante Wattù Senegaal, avec Me Wade tête de liste nationale avait largement remporté les grands centres considérés comme des centres témoins.

Le département de MBACKE totalise 340557 inscrits dans le nouveau fichier (provisoire). Un département qui pèse plus que certaines régions du pays. La commune de TOUBA devance les autres circonscriptions avec le chiffre record de 268343 inscrits, soit 79% de l’électorat du département.

TOUBA qui partage l’arrondissement de Ndame avec 4 autres communes (Missirah, TOUBA Fall, Ngaye et Ngabou) concentre 97% de l’électorat de cet arrondissement qui, lui-même, enregistre 81% de l’électorat du département (276465 inscrits).

Touba, une chasse gardée du Pds

Selon les informations à notre possession, passant de 219671 à 268343, On observe dans la commune de Touba une hausse considérable du nombre d’inscrits chiffrée à 48672. Cette seule hausse dépasse de loin l’ensemble des inscrits de la commune de Mbacké qui s’établit à 35518.

Cette hausse observée dans la cité de Bamba dépasse le cumul du nombre total d’inscrits des deux autres arrondissements du département : KAEL et TAÏF (respectivement 14618 et 13956= 28574).

Le nombre d’inscrits de la seule commission de Darou Khoudoss (26000), grand quartier de Touba, dépasse de plus de 10 000 individus les arrondissements de KAEL et TAÏF individuellement pris.