Cela fait plusieurs années maintenant que Cristina Cordula anime l’émission Les Reines du Shopping. L’ancien mannequin doit juger les candidates sur leurs tenues vestimentaires mais également donner des petits conseils. Et elle n’hésite pas à pointer du doigt certains fashion faux pas. En effet, pour elle, le collant couleur chair est absolument interdit, il est nécessaire d’avoir une pédicure parfaite lorsque l’on porte des sandales et les ballerines interdites. Et ce mercredi, Catherine essayait de défendre sa place de Reine du Shopping avec le thème “séduisante avec une touche de rock” mais un détail chez la candidate n’a pas échappé à celle qui se dit prête à rejoindre Cyril Hanouna, qui l’a vivement pointé du doigt.

Catherine a choisi une tenue qui laissait apparaître ses aisselles. Mais l’animatrice a été choquée d’y découvrir des poils. “Ohlala, avec les bras poilus comme ça c’est pas possible, Catherine !” Avant d’insister une nouvelle fois : “C’est un fashion faux-pas pas esthétique, wahou ! Pollution visuelle”.

Les internautes n’ont pas du tout apprécié la réaction de Cristina Cordula qui a récemment dévoilé ses complexes d’adolescente, et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on a pu lire : “Cristina Cordula et les candidates clashent les poils sous les bras d’une autre candidate, réveillez-vous on est en 2020”, “Mais ça va pas la tête ?????”, “A la mode ou pas, on est libre de faire ce que l’on veut avec notre corps !”, “Soutiens les autres femmes, c’est pas difficile”, “J’entends Cristina Cordula faire du body hair shaming, alors qu’elle ne sait même pas se saper”, “Je rêve ??!”.

cristina cordula qui dit “les poils c’est plus a la mode mais surement en 1800 jsp combien, pas maintenant” mais pardon???????? les poils c’est NA TU REL pas un accessoire ou une robe genre aled, laissez les femmes TRANQUILLE — lara (@trixhair) June 3, 2020

Ma mère regarde Le Reines du Shopping et Cristina Cordula et les candidates clash les poils sous les bras d’une autre candidate, réveillez-vous on est en 2020. — Sora (@Essentiels_) June 3, 2020

euh Cristina Cordula qui dit à une femme de raser ses aisselles c’est une joke ???? — juliet (@askaxelle) June 3, 2020

