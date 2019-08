C’est fait! Les résultats de l’autopsie pour déterminer les causes du décès du fils de Lazaret, Amar Mafatim Mbaye Thiam viennent de tomber. En effet, le défunt a subi un traumatisme cervico facial avec fractures multiples et une hémorragie interne et externe de grande abondance.

Ce qui porterait à croire la thèse de l’accident brandi par certains. Le fils de Lazaré serait tombé de sa moto jakarta. Ainsi, ces informations de taille lèvent un coin du voile sur la vraie cause du décès du père de quatre enfant et dont la dame en grossesse très avancée attend un cinquième enfant.

Toutefois, une enquête sera certainement ouverte pour déterminer les causes de l’accident et afin que justice soit faite.