En confinement, le dépistage du cancer a drastiquement chuté. Depuis le 11 mai, il reprend, mais avec du retard et lentement. Jean-Yves Blay, président d’Unicancer, craint 5 000 à 10 000 décès supplémentaires.

On le sait, le dépistage est crucial pour faire reculer la mortalité due aux cancers. Pour rappel, en France, le nombre de malades du cancer est d’environ 3,5 millions, et on compte plus d’un millier de nouveaux cas par jour. Mais avec l’épidémie de coronavirus en cours, et le confinement de deux mois de mi-mars à mi-mai… les dépistages se sont fait rares.

Les retards de diagnostic font craindre une hausse des décès liées au cancer

Moins 50% : c’est la première estimation réalisée par Unicancer, qui réunit 18 centres de lutte contre le cancer en France, grâce à une étude comparative sur le nombre de patients vus ces deux derniers mois par rapport aux autres années sur la même période.

« C’est énorme, réagissait ce 20 mai dans le journal La Provence, Patrice Viens, Directeur de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille. On se doute bien que les cancers n’ont pas diminué de moitié comme par magie. On en connaît les raisons. D’un côté, vous avez des nouveaux malades qui ne sont pas venus se faire diagnostiquer ou qui ont reporté leur premier rendez-vous ; de l’autre, vous avez des patients qui ont repoussé leur traitement alors que les équipes étaient tout à fait organisées pour les recevoir. À un moment, on a même appelé les patients pour les inciter à suivre leurs soins. »

Se rendre le plus vite possible chez le médecin en cas de doute sur sa santé, voilà désormais l’urgence. Le confinement n’a pas fait disparaître par magie les cancers… Seulement le nombre de nouveaux cas ! La peur d’être contaminé par le Covid-19 en allant se faire dépister (entre autres) aurait empêché 30 000 cancers d’être découverts sur les deux derniers mois.

Autre chiffre marquant et révélateur : le nombre de coloscopies pour détecter le cancer du côlon aurait chuté de 80 %.

Ne pas attendre pour se faire dépister !

Jean-Yves Blay, directeur du centre d’oncologie Léon Bérard à lyon et de la fédération Unicancer, qui réunit les centres de lutte contre le cancer, s’inquiète dans les colonnes du Parisien (3 juin) : « il y aura un excès de mortalité par cancer ». Selon les estimations d’Unicancer, ce sont « 5 000 à 10 000 morts supplémentaires du cancer » qui sont à craindre. Le problème, c’est le retard de prise en charge des nouveaux patients, par exemple les femmes qui, en mars, ont senti une petite boule dans le sein et se sont dit qu’il valait mieux attendre la fin de l’épidémie pour consulter.

Tout l’enjeu c’est l’impact de ce retard en termes de survie. « Les chiffres varient, mais on sait qu’un mois de retard fait perdre entre 5 et 20 % de chances selon les tumeurs, souligne Jean-Yves Blay. Le cancer de la prostate est souvent assez indolent au départ, deux mois ne font probablement pas une grande différence. Mais pour les seins, les ovaires ou encore les sarcomes, le risque de rechute et de mortalité est accru dès les premiers retards de diagnostic. » Le médecin développe son propos avec l’exemple de l’une de ses patientes toute jeune qui pensait que son petit ganglion au-dessus de la clavicule pouvait bien attendre la fin du Covid. « Nous venons de la prendre en charge pour un lymphome hodgkinien ».

En cas de doute, n’attendez pas pour consulter. Avoir une tumeur de 1 cm ou de 5 cm n’est pas la même chose. Plus un cancer est pris tôt, meilleurs sont les chances de survie.

