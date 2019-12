L’ancien coach des Lions de la Teranga est formel pour le Ballon d’or 2019.Selon lui, c’est Sadio Mané qui mérite normalement d’être Ballon d’Or, cette année, plus que n’importe qui. Personne ne peut justifier lui retirer le Ballon d’Or cette année. En effet depuis Togo où il se trouve, ce consultant de la chaine de télévision française, Canal, a manifesté son indignation, sa déception de voir Sadio Mané écarté du Poduim. »J’ai voté pour Sadio Mané, je pense que c’est celui qui mérite normalement d’être Ballon d’Or, cette année, plus que n’importe qui. Personne ne peut justifier lui retirer le Ballon d’Or, cette année. Et poursuivre : »Que Sadio ne soit pas Ballon d’Or ce ne sera pas juste, mais qu’il ne soit pas sur le Poduim, il faut douter de tous vos confrères cher ami puisque ce sont les journalistes qui votent », a lâché le sélectionneur national du Togo. Selon Claude le Roy, il dit ne pas comprendre un Sadi Mané brillantissime qui domine de la tête aux épaules comment un joueur peut faire mieux que lui, sur l’année 2019.