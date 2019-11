Dakarposte a appris par une source fiable que le torchon brûle depuis un bon bout de temps entre l’ex épouse du célèbre Ahmeth Khalifa Niass (Yaye Fatou Diagne ) et sa cousine Mayé Diagne devenue Mme Ahmeth Khalifa Niass suite à la séparation de ce dernier d’avec Yaye Fatou. Laquelle, soit dit en passant s’est remariée avec Serigne Mboup.

Nous avons donc entrepris des recoupements sur le différend entre Yaye Fatou Diagne et sa parente Mayé Diagne. C’est ainsi que nous avons joint l’actuelle épouse du marabout-politique. Et, Mayé de verser dans des révélations on ne peut plus effarantes. Non sans coller tous les pêchés d’Israël à Yaye Fatou.

Explications!

Au Bout du fil, la dame,qui partage désormais la vie d’Ahmeth Khalifa Niass de laisser entendre d’emblée que la famille surtout sous nos cieux occupe sa place prééminente dans notre existence sur terre. « Nous, Yaye Fatou, mes soeurs germaines et moi vivions pourtant dans une parfaite harmonie; nous étions une famille heureuse où il n’y avait pas de conflit. Pour votre information, Yaye Fatou Diagne est ma cousine. Nos deux pères sont de même père et mère. Je dois cependant à la vérité d’avouer qu’elle a été comme une mère pour mes soeurs et moi. Nous étions,je peux dire sous son aile protectrice lorsqu’elle était unie pour le meilleur comme pour le pire avec Ahmeth.

Mais, grande a été ma surprise lorsque peu après son divorce d’avec Ahmeth Khalifa Niass,elle m’a chassé de la maison familiale sise à Daga (ndlr: quelques kilomètres de Kaolack). Elle est venue me trouver un jour dans une des chambres de la maison de Daga pour me demander de vider les lieux . Je n’en croyais pas mes oreilles;je pensais dans un premier temps que c’était une plaisanterie ou une saute d’humeur,car comme tout être humain, il lui arrive qu’elle se métamorphose, qu’elle se lève comme on dit du mauvais pied. Mais, au fil des minutes je me suis rendue compte qu’elle elle était sérieuse. Chassée de la maison, je suis donc revenue à Dakar. C’est ainsi que j’ai eu à contacter son ex mari Ahmeth Khalifa Niass qui était notre tuteur parce que nous vivions sous son toit.La suite est connue. Nous nous sommes mariés » fait savoir Mme Mayé Diagne Niass

Invitée à être plus explicite,notamment sur les raisons qui ont motivé cette expulsion à l’actif de Yaye Fatou Diagne de leur maison familiale sise à Daga, Mayé soutient mordicus que jusqu’ici, elle en ignore les raisons. « Allez lui poser la question! Je la défie, elle n’a aucune reproche à me faire. Ce qui m’a surtout écoeuré, c’est le fait que j’ai été dévoué, trop même à Yaye Fatou. Certes, elle nous a accueilli à bras ouvert, mais j’étais à sa solde,je veux dire par là que j’étais comme sa nourrice.Elle ne le démentira jamais. Yaye m’a employé comme une assistante maternelle de ses enfants. Je m’en suis acquittée de gaieté de coeur parce qu’après tout, je me disais que ces enfants sont les miens. Je vous dis,elle est adepte du » m’as-tu-vu » en offrant par-çi et par -là des dons et autres largesses alors que dans sa famille, ses propres frères et soeurs souffrent. Sa petite soeur germaine vivote d’ailleurs, je veux dire par là qu’elle se démerde toute seule alors que Yaye Fatou s’active dans le « m’as-tu-vu ». En dépit de ses apparences, elle ne peut faire bon ménage avec les autres. C’est une dame qui vogue au gré de ses intérêts »

Et, la dame de se confondre en remerciements à son mari,Ahmeth Khalifa Niass. « N’eut été lui,mes soeurs germaines et moi allions souffrir, vivre à la belle étoile.Lorsque je l’ai contacté peu après l’expulsion dont j’ai fait l’objet, il nous a pris en charge, mes soeurs et moi et jusqu’au moment où je vous parle nous sommes sous sa férule » révèle Mayé. Qui rappelle qu’il est en effet, quasi impossible de vivre heureux sans être aimé de quelqu’un et sans éprouver le sentiment que quelqu’un s’intéresse à sa personne, quelque soit son statut.

Selon la bonne dame, son époux de marabout-politique a réussi à soulager ses blessures de la vie, notamment sa surprenante dissonance avec sa cousine Yaye Fatou Diagne. « Ahmeth pouvait bien se recroqueviller dans l’indifférence, mais il a été d’abord un père, un ami, un frère, bref une oreille attentive avant d’être le bon mari.Il m’a couvé au même titre que mes soeurs germaines. Il s’acquitte de tout, même des frais de leurs études. Alhamdoulilah, machallah je nage dans le bonheur avec lui. Je n’ai aucun souci; et là où je vous parle mes soeurs sont toutes là présentes, nous vivons en parfaite entente « machallah »,dévouées l’une à l’autre. On se dit tout,on se partage tout. Qui dit mieux? » conclut-elle

Nous avons quand même beau tenté de joindre Yaye Fatou Diagne aux fins de recueillir sa version; mais en vain.

Nos colonnes lui sont ouvertes!

Affaire à suivre…