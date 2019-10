Ce dimanche 27 octobre , dans la soirée ,Dr Ahmed Khalifa Niasse a reçu un appel téléphonique qui a duré trente cinq minutes . L’appel venait de son ami et frère aîné , Serigne Mountakha Bassirou Mbacke , Khalife Général des Mourides.

Cet appel téléphonique entre dans le cadre des relations fraternelles et de l’affection réciproque qui lient le Khalife Général des Mourides à son frère cadet .

Un bel exemple de complémentarité entre les Confréries au Sénégal.

» C’est ta sincérité envers Serigne Touba qui me fascine au plus haut point » lui a dit , en substance , le saint homme. Avant d’ajouter : » C’est une chose qui illumine ma pensée envers toi . Toi , Serigne Touba et moi nous nous côtoyons ici bas .Et nous nous côtoierons dans l’au delà «

Le Khalife Général des Mourides a , en outre , affirmé qu’il entend accroître substantiellement son soutien aux familles religieuses à l’occasion du Maouloud .

Madame Niasse n’a pas été en reste. Parce qu’un Envoyé du Khalife Général des Mourides lui a remis un cadeau provenant du saint homme.