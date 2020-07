« Depuis quelque temps, ma libido est en baisse. Je me demande comment y remédier et j’ai pensé envoyer des sextos à mon ami mais je ne sais pas trop comment m’y prendre », demande Nathalie, 44 ans. La Dre Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue (hôpital Cochin, Paris) répond.

Les sextos sont des SMS ou textos au contenu érotique. Ils peuvent présenter un pouvoir très excitant, parce que notre cerveau est notre organe s****l le plus important. Ces messages permettent de montrer que l’on pense à l’autre, d’exprimer ce que l’on ressent pour lui érotiquement et de lui dire que l’on a envie de déclencher une émotion érotique en retour. Les sextos sont un peu comme des préliminaires utilisant notre cerveau comme une zone érogène. Il s’agit de caresses de l’esprit… destinées à déclencher l’envie d’une relation sexuelle.

Ce que les sextos déclenchent

L’excitation de notre cerveau provoquée par les sextos entraîne l’excitation de notre corps : érection chez l’homme et lubrification chez la femme. Un sexto, qui est virtuel, peut donc faire naître désir et excitation physique. Alors, oui, peut-être que ce type de messages peut vous aider à relancer votre désir s’il est un peu assoupi. Mais si vous souffrez réellement d’un blocage s****l, n’y comptez pas car, dans ce cas, ils ne seront pas plus efficaces que d’autres préliminaires.

Sextos : ce que vous pouvez faire

Prendre des précautions. Pour envoyer ou recevoir des sextos, n'utilisez pas votre téléphone professionnel, installez un mot de passe, ne laissez aucun SMS entrant s'afficher directement à l'écran (n'importe qui pourrait les lire en se penchant sur votre épaule). Une fois écrit, avant de l'envoyer, relisez-le soigneusement et vérifiez deux fois le destinataire, il ne s'agirait pas de l'adresser à votre oncle ou à votre patron ! Surtout éviter de transmettre des photos. Elles pourraient se retrouver un jour sur Internet ou votre partenaire pourrait les montrer, voire les utiliser un jour contre vous. Si vous avez une confiance totale en lui et que vous souhaitez tout de même lui faire parvenir des images, ne photographiez jamais votre visage afin de ne pas être facilement identifiée.

Envoyer un premier sexto : mode d’emploi

Restez légère et délicate. Tout le monde n’aime pas les mots crus. Or, il s’agit de partager du désir et de l’excitation, pas de choquer votre partenaire et de le faire rentrer dans sa coquille ! Que dire dans un sexto ? Voici quelques exemples dont vous pourriez vous inspirer.

Évoquez ce que vous avez déjà fait avec lui (si c'est le cas...) : « J'ai aimé quand... ». Parlez de ce que vous souhaiteriez faire avec lui, sans forcément entrer dans les détails trop techniques : « J'aimerais beaucoup que nous... ». N'hésitez pas à exprimer votre désir : « J'ai envie de... » . Car le meilleur aphrodisiaque, c'est le désir de l'autre. Votre prose a des chances d'être appréciée, car beaucoup d'hommes se plaignent que leur femme n'ose pas exprimer clairement leurs fantasmes. À distance et par écrit, dans un sexto, cela peut être plus facile.

Poursuivez à deux cette conversation amoureuse virtuelle. Selon la manière dont il répond, vous allez vite trouver votre mode d’échange. Très romantique (mais excitant quand même !) ou plus concret, par messages codés, humoristique, voire un peu cru (ou beaucoup ?). Il n’existe pas de modèle idéal. Les meilleurs sextos sont ceux qui restent un jeu parce qu’ils sont envoyés et reçus avec un plaisir partagé. 

