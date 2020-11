Les sites de petites annonces dans la course au succès,www.annoncedakar.com la solution à vos soucis

Vous cherchez un site pour afficher quelque chose à vendre, un bien à louer, à vendre ou des choses à donner?

Il y a une tonne de sites de petites annonces sur le Web qui pourraient vraiment vous être utiles et la plupart sont gratuits.

En plus des bonnes adresses de site d’annonces classées, vous trouverez aussi quelques trucs pour réaliser la petite annonce parfaite qui vous aidera à vendre ou échanger ce dont vous voulez vous débarrasser parmi eux, il y’a Annonce Dakar site de petites annonces au Sénégal crée en novembre 2020.

Avec 20 nouvelles annonces par jour , Annonce Dakar a des centaines d’offres de toutes sortes: véhicule à vendre, appartement à louer, vente de biens personnels, trouver un animal, immobilier, mode et beauté, multimédia, maison et bureau, agroalimentaire, soins corporels, sport et fitness etc.

Si vous voulez annoncer quelque chose à vendre, vous n’avez qu’à vous créer un compte, et cliquer sur déposer une annonce.

100% gratuit, le site permet de publier des annonces classées accompagnées de plusieurs photos.

Ne vous fiez pas au look du site et testez-le! Surtout qu’il est gratuit. Annonce dakar comptabilise actuellement plus de 340 vendeurs et 900 produits en moins de 20 jours. un record !

Leur slogan? » Rentrez et sortez joyeux de la joaillerie «

www.annoncedakar.com )