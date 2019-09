Sur le limogeage du Colonel Issa Diack, on avait invoqué des motifs de prises de décisions sans l’aval de la hiérarchie. Eh bien Sénégal7 a débusqué ce qui se cache derrière cette affaire. Le Colonel aurait fait filer une Guinéenne réputée une trafiquant notoire de drogue pour récupérer son téléphone portable. Chemin faisant,la Guinéenne était prise à partie, dans la nuit du 25 au 26 août dernier, au niveau de l’autoroute à péage, par une bande d’agresseurs qui l’a délestée de son portable. Aussitôt, elle s’est rapprochée du peloton de gendarmerie basée sur l’autoroute. L’enquête, menée par la Section de Recherches, débouche sur l’arrestation de deux agresseurs qui se trouvent être des gendarmes. Cuisinés, ils auraient cité le colonel Diack. Plus grave encore, le portable en question aurait été retrouvé avec eux. La Guinéenne aurait ensuite rejoint son pays. Le pot aux roses fut découvert et le Colonel porta toute la responsabilité de poursuivre des trafiquants sans l’aval de la hiérarchie.