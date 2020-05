Avec la pandémie du coronavirus, l’ancien président Tchadien a bénéficié du juge d’application des peines une permission de 60 jours pour rentrer chez lui. Seulement, les victimes de Hissein Habré dans un communiqué parcouru par nos confrères d’Emedia appellent les autorités sénégalaises à respecter et faire exécuter la peine prononcée par les chambres africaines extraordinaires, condamnant Hussein Habré à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture, et à lui refuser tout bénéfice d’une exemption de peine. A les en croire, les autorités doivent s’assurer qu’il retourne en prison dès que les conditions le permettent. « Les victimes y veilleront », indique le communiqué. En outre, les victimes insistent sur « le révoltant déni de justice qui les laisse sans la moindre indemnisation depuis le jugement, il y a plus de trois ans, qui condamnait Habré à leur verser 82 milliards de francs CFA en dommages et intérêts ».Le président de la République Macky Sall a, dans l’une de ses sorties, avait assuré que l’ancien président tchadien retournera à sa cellule à la fin de la pandémie.

Diaraf Diouf Senegal7