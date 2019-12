Les structures qui travaillent avec la plateforme de transfert d’argent « Joni-Joni », sont en conflit avec cette dernière. Elles réclament des sommes qui leur seraient dues par l’entreprise de Bougane Gueye Dani. «Nous Collectif des victimes de Joni Joni, après avoir mis sur pied un comité central, engageant la présidente du collectif, avons procédé à l’évaluation de toutes les victimes afin d’élaborer une stratégie précise avec tous les sous-distributeurs de Joni Joni sur l’ensemble du territoire national», soutient Mamadou Tall, membre du Collectif des victimes de ‘‘Joni-joni’’.

Le collectif entend ainsi déployer une stratégie de lutte pour avoir gain de cause, selon Mamadou Tall. «Nous vous informons aussi que pour le court terme, un plan d’actions va être mis sur pied.

En effet, sous peu nous constituerons une délégation pour aller voir tous les Khalifes généraux mais aussi l’archevêque de Dakar et si malgré tout cela rien n’est fait, nous ferons abattre la foudre sur Bougane», a-t-il précisé sur Iradio. Selon le collectif, « Joni-Joni » doit plus de 200 millions à certains de ses membres

