Tous les vols internationaux à destination de Lagos, au Nigéria, ont été détournés vers le Ghana à la suite de mauvaises conditions météorologiques et de complications liées à l’installation de nouveaux équipements.

British Airways et Emirate Airlines font partie des transporteurs qui n’ont pas pu atterrir à l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos et ont été réacheminés vers le Ghana. Les déroutements sont des plans de voyage en ébullition pour bon nombre de leurs clients, selon des déclarations envoyées par courrier électronique aux passagers concernés et examinées par CNN.

Le détournement est le résultat du mauvais temps à Lagos, qui est la plaque tournante commerciale du Nigéria, et de l’équipement inadéquat pour vérifier la visibilité, selon le ministère de l’Aviation du pays.

L’aéroport “est en train de remplacer les anciens systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie 2 par le système de catégorie 3 nouvellement acquis qui permet l’atterrissage avec la plus faible visibilité”, a déclaré James Odaudu, directeur des affaires publiques du ministère nigérian de l’aviation.

Le système d’atterrissage aux instruments (ILS) fonctionne comme une aide à la navigation par signal qui guide les pilotes lors de l’atterrissage par faible visibilité. Les autorités aéroportuaires de Lagos ont eu du mal à remplacer leur ancien ILS par un nouveau, ce qui a empêché les avions d’atterrir.

“Malheureusement, il y a eu un dysfonctionnement de certains composants, ce qui, associé aux conditions météorologiques imprévues, a rendu l’atterrissage à l’aéroport difficile”, a déclaré Odaudu dans le communiqué.

Les passagers bloqués à l’aéroport international de Kotoka dans la ville d’Accra au Ghana ont réagi avec colère, affirmant qu’il aurait été plus facile si les vols avaient été réacheminés vers Abuja, la capitale du Nigeria.