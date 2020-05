Aujourd’hui, samedi 30 mai, sur le plateau des Z’amours, Bruno Guillon a eu la bonne surprise de recevoir un couple assez marrant. L’animateur habitué, n’en est pas à son coup d’essai. Il faut dire que depuis qu’il est à la tête de de l’émission, il a vu passé de nombreux candidats assez drôles. Aujourd’hui il recevait Michel et Ludivine qui se sont rencontrés sur Internet. Le couple a es goûts sexuels très particuliers.

En effet, au moment d’évoquer le fantasme que Ludivine aurait/n’aurait pas réalisé et alors que Michel a mis beaucoup de temps à répondre, la jeune femme s’empare : « T’es sérieux ? Nan mais m’embrasse pas. Je t’exauce plus rien je te le dis direct. » Elle explique ensuite à Bruno Guillon l’expérience coquine qu’elle a eue avec son chéri. « C’était mon fantasme, il y avait une fille de plus. »

Mais visiblement, les amoureux n’étaient pas d’accord. Michel affirme qu’ils étaient quatre et non pas trois. « C’est pas un gang-bang non plus », plaisante Ludivine, grenée par les révélations de Michel. Le couple ne s’était pas mis d’accord sur les aspects de leur vie privée dont ils avaient le droit de parler ou pas. Aïe… Ça risque de chauffer à la maison !

La rédac’

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Les Z’amours : ce couple raconte leur plan à 4… Et ils se disputent en plateau ! est apparu en premier sur Snap221.info.