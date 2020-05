Alors que l’affaire Weinstein touchait le monde entier en 2017, Tex avait, lui, tenté une blague de mauvais goût au sujet des femmes battues. Un dérapage sur le plateau de C8 qui n’a pas mis longtemps à stopper sa carrière à France Télévisions. Quelques semaines plus tard, le présentateur des Z’amours se retrouve licencié

Cette semaine, invité au micro de Jordan de Luxe, Tex s’est alors confié sur sa descente aux enfers. L’ancien animateur de France 2 a alors avoué avoir tout perdu et surtout, être ruiné, suite à son procès perdu contre la société de production des Z’amours. Mais le journaliste est surtout revenu sur un sujet qui lui tient à cœur, son remplaçant, et certains privilèges auxquels il a eu droit.

Moi on m’interdisait tout !

C’est en effet Bruno Guillon qui a pris, seulement quelques semaines après le départ de Tex, la suite de l’émission sur France 2. Un nouveau rôle qu’il semble apprécier, en plus de son rôle d’animateur radio chaque matin. C’est d’ailleurs cette polyvalence qui semble irriter l’ancien animateur des Z’amours, « Je vois en ce moment qu’il est à fond. Il est sur la 2, la 3 et à la radio !”. Très curieux de savoir comment son invité voyait vraiment les choses concernant son remplaçant, Jordan de Luxe lui a donc demandé ce qu’il dirait à Bruno Guillon s’il était en face de lui, et la réponse est claire, “Je lui parlerais de sa carrière en général parce que ça doit être dur à gérer en ce moment. Il est trois heures à la télé tous les matins sur W9. Je l’ai vu pendant le confinement. Je n’en reviens même pas que France 2 l’ait laissé faire ça ! Moi, on m’interdisait tout ! Mais tant mieux pour lui”, a-t-il déclaré avec un brin de jalousie.

Une chose est sûre, Bruno Guillon ne chôme pas depuis sa reprise de l’émission sur France 2, et davantage depuis le confinement puisque son émission « Bruno dans la Radio » diffusée sur Fun Radio le matin, est désormais également visible sur W9 entre 6h et 10h. Mais après tout, Fun Radio et W9 appartiennent tous deux au groupe M6. Il semblerait donc que Bruno Guillon n’est pas signé un autre contrat pour cette mission… Pas de panique Tex, ce n’est donc pas un privilège destiné aux petits nouveaux.

