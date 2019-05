L’Etat bloque les comptes de Madické Niang

L’avocat et opposant politique Me Madické Niang est dans le collimateur de l’État, plus précisément du fisc, qui a purement et simplement bloqué ses comptes bancaires.

À l’origine de ce contentieux, que le candidat à la dernière élection présidentielle s’attèle à trouver dans les plus brefs délais une issue heureuse, L’Observateur révèle «un défaut de paiement de plusieurs millions d’impôts sur ses activités professionnelles et ses biens immobiliers». Le journal n’est pas loin de penser que l’État garderait une dent contre lui.

Avec Seneweb