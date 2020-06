Pardon d’insister!

Il n’y a pas de tâche plus ingrate que celle de diriger les hommes. Comme toute

personne s’étant hissé aux plus hauts sommets d’une république, vous êtes frappé

par les vents de tous les côtés et les conspirateurs de toute nature et condition

s’agitent sous vos pieds. Vous êtes un géant qui a toute la création sous lui et donc

toute âme malfaisante, tout esprit mal tourné, fixe son attention à vous nuire et à

vous remplacer. Toute la répulsion humaine se tourne vers le sommet de la pyramide

républicaine et donc contre vous.

C’est ainsi que celui qui est arrivé à la magistrature suprême est confronté à la

multitude de mauvais conseillers cherchant à avancer leurs intérêts au détriment du

pays. Aucune faute ne vous revient de cet état de fait. C’est une règle de la nature

humaine depuis la fondation des premiers villages. Même avec vos meilleurs efforts

vous ne sauriez corriger la nature humaine de ses défauts. Vous ne pouvez que

vous protéger des courtisans malintentionnés et vous préserver avec l’aide de ceux

qui ont l’amour du pays dans leur cœur. C’est une tâche difficile, personne le niera,

mais vitale.

Pardon d’insister.

En tant que premier magistrat de la République, vous êtes dans le rôle du père qui

doit protéger et veiller sur le peuple comme sur ses enfants. Des millions sont dans

le besoin d’un Président juste, pieux et déterminé à améliorer leurs conditions de vie.

De plus, vous êtes confronté à la nécessité d’établir ce qui sera votre héritage

politique. Nous vivons un âge qui déterminera le siècle à venir. Il n’y a pas de place

pour les Présidents de petit calibre. Soit vous devenez le héros que le pays a besoin

soit vous serez aussi rapidement oublié qu’un été trop sec. Cela peut paraitre injuste,

mais c’est la règle des temps actuels.

Face aux multitudes scandales dont le pays fait face, Comptez-vous rester oisif ? Un

Président dont on retiendra que sa faiblesse et son inaction ? Ou est-ce que vous

vous affirmerez comme un géant historique, créateur d’une république forte et

prospère ? L’histoire est impitoyable. Thomas Sankara est encore connu aujourd’hui

car il se dévoua entièrement au pays, créa et imagina les prémisses d’un renouveau

national. Mandela rayonne encore par sa sagesse et sa vision d’une Afrique du Sud

pacifiée. Ces géants ont éclipsé plusieurs générations de politiciens de leurs pays. Il

est le souhait de tous de vous voir réussir, car votre victoire sera celle du pays entier.

Seuls les esprits les plus décadents espèrent vous voir échouer, car votre échec sera

celui du pays.

Pardon d’insiter.

La responsabilité qui pèse sur vos épaules est lourde, d’un poids inimaginable, mais

vous ne pouvez désormais plus vous en affranchir. Vous avez pour seul choix soit la

voie de l’oubli soit la voie de d’apothéose. Il vous faudra donc embraser toutes les

forces qui peuvent faire avancer le pays. Qu’un homme aime son frère est louable,

mais on ne gouverne pas un pays avec des frères qui n’ont pas les capacités à

soutenir la rénovation spirituelle, culturelle et économique du Sénégal. Vous devrez

donc vous méfiez des mauvais conseillers, ignorez leurs arguments fallacieux et

uniquement vous entourer de ceux qui contribuent au renforcement national.

Ce n’est pas une tâche aisée car les intérêts économiques en jeu sont énormes. Bien

d’hommes d’affaire tenteront de vous séduire, de vous faire croire que leurs projets

aident la Nation, mais ce sont des mensonges faits pour satisfaire les ambitions les

plus sombres.

Pour distinguer le bon du mauvais, il vous faudra être entouré de conseillers

compétents, patriotes et n’ayant aucun lien avec les grandes entreprises du pays. La

maladie de toute jeune république est la ploutocratie, à savoir que ceux qui ont de

l’argent tentent de soumettre le pouvoir politique à leurs désirs. Oui, ce n’est pas

facile, mais ô combien nécessaire. Le fait que vous ayez pu remporter la dernière

élection montre que vous avez la force de caractère et les compétences pour

gouverner, mais vous devez en plus désormais vous protéger des ennemis de la

République. Si cela peut sembler dur voire même insurmontable, la récompense vaut

les efforts que vous serez obligé de déployer.

Pardon d’insiter.

Oui, vous devrez dire non à des gens proches. Oui, vous risquez l’opprobre de

certains alliés, mais en échange, vous entrerez dans l’Histoire. Vous deviendrez le

héros que le pays a besoin, un restaurateur de la vertu républicaine, un défenseur

des démunis et un protecteur de l’Etat dans les heures naissantes du 21 ème siècle.

Cela est plus nécessaire que jamais car les républiques africaines ne peuvent pas se

permettre une génération de dirigeants faibles. Elles sont dans la nécessité de

magistrats qui se distinguent comme aucune autre génération précédente. C’est

pourquoi votre mission est si importante jusqu’au dernier jour de votre mandat. Vous

établirez non seulement ce que sera votre place dans l’Histoire, mais également

poserait les bases pour le Sénégal.

Monsieur le Président, remaniez la salve avant qu’il subsiste tard !

Boubacar Sylla

