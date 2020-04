PAPA Abdoulaye Bouya Cissokho

Directeur général PABC EVENTS

Le Président de la République

6, Avenue du Pr.L.Senghor

Dakar, Sénégal

Fait à Dakar le, 28.04.2020

Objet : Vaincre ensemble (avec le peuple) le Coronavirus.

Monsieur le Président de la République, Son excellence

En tant que citoyen impliqué de la République Sénégalaise depuis l’apparition de cette pandémie qui affecte notre cher pays, (traduit par la distribution de denrées alimentaires au plus démunis, sensibilisation constante de la population face à la pandémie, création de masques, distribution de gels hydroalcooliques destinés à la population…) j’ai l’honneur de solliciter votre attention sur des faits concernant notre cher pays.

En effet, je remarque qu’il est plus qu’utile de confiner d’une manière plus drastique la population du Sénégal, permettez-moi de vous suggérer d’instaurer un confinement total d’au minimum quinze jours afin de limiter les cas de COVID 19 dans notre cher pays.

Je préconise également de mettre à la disposition de la population sénégalaise un numéro vert donc gratuit, qui leur permettrait d’évoquer leurs besoins de première nécessité, ainsi de faciliter l’aide aux plus nécessiteux, de ce fait de favoriser et surtout de faire respecter le confinement à ces populations. Conséquence : Limiter les cas communautaires qui sévissent dans notre cher pays.

Monsieur le Président de la République, je sais que vous faites le nécessaire afin d’aider la population et tout ce qui est en votre pouvoir afin d’endiguer cette pandémie. Cependant, dans le cadre de mon activité événementiel au Sénégal, plus particulièrement dans la lutte traditionnelle sénégalaise et en qualité de simple citoyen je m’adresse à vous car je pense que toute bonne initiative ou idée de la part de vos citoyens (compatriotes) est la bienvenue.

C’est la raison pour laquelle je m’adresse à vous M. le Président, dans une optique d’égalité, de justice et de mixité sociale. J’ai une multitude de propositions allant dans ce sens, j’aimerais sans encombrer votre agenda chargé vous rencontrer, afin de discuter avec vous des possibles actions à mettre en œuvre face à la lutte du COVID 19. L’avenir de notre nation est en jeu.

Je vous prie d’agréer, M. Le Président de la République, l’expression de ma plus haute considération.

Petit fils de Soundioulou Cissokho Papa Abdoulaye Bouya Cissoko dit Prince

