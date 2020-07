Excellence Monsieur le président de la République,

Pour rappel, le 4 décembre 2012, le Conseil rural de Sindia délibéra sous le n° 05/CRS, sur un terrain de 300 ha, situés dans le village de Djilakh, au profit de la Sédima de Monsieur Babacar Ngom (conf. Acte de délibération).

Le 23 avril 2015, vous avez signé le décret n° 2015-548 portant déclassement dudit terrain du domaine national de 224 ha 95a et 33ca, pour son attribution par voie de bail.

Par ailleurs, une partie du terrain faisant l’objet d’attribution à la Sedima (75ha), a toujours été exploitée depuis plus d’une centaine d’années par des paysans de Ndengler, de la Commune de Ndiaganiao ; constituant leur unique source de revenu.

Répondant à la Sedima et à ceux qui disent que les terres appartiennent à l’actuelle Commune de Sindia, je dirai,

Excellence Monsieur le président de la République, qu’il est de coutume dans nos contrées sérères d’avoir des terres dans d’autres villages voisins et de les cultiver sans aucune difficulté. En plus, ici la délimitation entre les communes de Sindia et de Ndiaganiao dans cette zone pose problème car n’étant pas clairement spécifiée par

l’autorité compétente.

À la lumière de ce qui précède, il est évident que le Conseil rural de Sindia, à l’époque, a commis une erreur qui le rattrape aujourd’hui, en ouvrant pas des concertations avec les propriétaires terriens de Ndengler qui ont toujours exploité ces terres depuis plusieurs générations.

De même, au vu du bail accordé par l’Etat du Sénégal le 16 septembre 2014, qui stipule dans la partie des obligations du preneur « Le preneur devra édifier sur la parcelle louée, un immeuble à usage industriel, dans le délai maximum de trois ans à compter de la date de notification de l’approbation du bail, conformément (aux règles d’urbanisation du secteur) à la destination de la parcelle », Sedima n’a pas de bâtiment à usage industriel dans la partie litigieuse, donc n’est plus propriétaire de ce terrain.

De ce fait, j’ose penser que vous n’avez pas reçu toutes les bonnes informations avant la signature du décret cité plus haut.

