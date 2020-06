Les mesures restrictives prises par l’Etat dès le début de l’apparition de la pandémie en début du mois de mars au Sénégal, se sont faits lourdement sentir au niveau des populations durant ces derniers temps. Sur le plan social, le malaise s’était installé. Dans un pays pauvre comme le Sénégal où les populations dans leur grande majorité vivent au jour le jour, parviennent à peine à trouver de quoi faire bouillir la marmite quotidiennement, les mesures prises par l’Etat pour limiter les déplacements des personnes et des biens ne pouvaient qu’être lourdes de conséquences.

Après avoir vaillamment supporté pendant trois mois, toutes les mesures restrictives imposées par l’Etat, les populations à bout de souffle ont commencer à râler leurs ras-le-bol face à la situation. Trois mois à se serrer les coudes, la situation commençait à devenir intenable pour ces pauvres acteurs du monde rural, ces pauvres transporteurs, chauffeurs ainsi que commerçants dont les principales activités dépendent de leur liberté de déplacement.

A travers les ras-le-bol exprimés par les populations qui ne pouvaient plus continuer à souffrir de la situation ; à travers de manifestations qui devenaient de plus en plus violentes, il est clair qu’il fallait prendre des mesures. L’Etat avait commencé, durant la période du ramadan à lever les mesures restrictives dans les lieux de culte suite à la demande de certains foyers religieux, cette fois-ci, il fallait satisfaire les doléances d’une grande partie de la population souffrant économiquement et socialement de la situation.

Assurément, le Président de la République Macky Sall a parfaitement décrypté là le message que lui envoyait le peuple à travers différentes manifestations. Le couvre-feu vient d’être allégé et les déplacements sur l’ensemble du territoire national autorisés. Le président de la République a pris les mesures qu’il faut pour ramener le calme, aux populations de prendre sur elles, les mesures préconisées par tous pour stopper et éradiquer définitivement la propagation de la pandémie de la covid-19.

La rédaction de Xibaaru