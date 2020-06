Le Président de la République Macky Sall a décidé de lever pratiquement toutes les restrictions qu’il avait mises en place pour lutter contre le nouveau coronavirus. Le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, s’en désole.

TAS vilipende Macky Sall

” Le chef suprême MS aux Sénégalais: j’ai tout essayé contre l’Ennemi Covid mais il continue à gagner du terrain. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de différence entre ma stratégie et la reddition pure et simple, je décrète le retour à la normale. Désormais, je m’en remets à Dieu. Amen!”, écrit l’ancien ministre de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables, sur sa page facebook.

Rappel des décisions phares

Pour rappel, le président Macky Sall a pris hier (lundi) des mesures importantes, lors de son adresse à la Nation (levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu, réouverture des frontières aériennes pour le 15 juillet prochain, les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini, les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre).

