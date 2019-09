Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL prendra part à la 74e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies autour du thème : « Dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l’élimination de la pauvreté, d’une éducation de qualité, de l’action climatique et de l’inclusion ».

A cet effet, le Président y évoquera les nombreux efforts entrepris par le Sénégal, sous son magistère, dans la lutte contre la pauvreté et pour la protection de l’environnement. C’est tout le sens du PSE VERT, qui est l’une des priorités du quinquennat du Chef de l’État, pour le mieux-être des populations.

Le Président de la République s’engage pour un Sénégal plus vert en faisant de la transition agro-écologique du pays l’une des priorités de son second mandat. Le Chef de l’État poursuit ainsi l’engagement du Sénégal au service de l’environnement et a, aujourd’hui plus que jamais, à cœur de garantir le bien être des populations et la sécurité des générations futures.

C’est pourquoi le Président Macky SALL s’est résolument engagé à poursuivre les grands programmes d’inclusion sociale et d’équité territoriale engagés dans le cadre du PSE avec une surpriorité donnée à l’ amélioration continue des conditions de vie des Sénégalais et à leur cadre de vie. Il s’engage pour ce second mandat à développer trois nouveaux programmes sectoriels à l’échelle nationale à savoir :

– Le programme « zéro bidonville » qui donnera un nouveau visage à notre pays avec la construction d’un million de nouveaux logements sociaux.

– Le programme « zéro déchet » pour la promotion de l’investissement dans la collecte et le traitement des déchets solides en milieu urbain afin de rendre nos villes propres et leur environnement sain.

– Le programme « Villes créatives » qui libérera davantage l’incroyable talent de nos compatriotes notamment des jeunes pour placer l’innovation et les industries culturelles au cœur de la cité.

Nous devrions donc à tout moment savoir surpasser nos différends afin de nous donner les moyens de réussir ensemble et de relever les défis qui nécessitent la participation de tous.

Moise SARR