Les principaux championnats ont repris et les meilleurs buteurs d’Europe ont repris leurs habitudes. Après trois mois d’absence, le classement des top buteurs européens revient. Robert Lewandowski, Timo Werner, Lionel Messi, les attaquants européens ont fait parler la poudre.

Après plus de trois mois d’arrêt suite à la pandémie de coronavirus et son interruption début mars, le classement des top buteurs européens fait son grand retour. Forcément tronqué suite à l’interruption de la Ligue 1, de l’Eredevisie et de la Jupiler League, ce top 10 verra sûrement Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder descendre tout doucement. Néanmoins, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, le Portugal, la Turquie, la Russie et l’Ukraine ont repris et pas mal de buts ont été inscrits par les meilleurs artificiers du continent. Et sans surprise, on retrouve Robert Lewandowski à la toute première place de ce classement. L’attaquant polonais a disputé 7 matches depuis la reprise de la Bundesliga et a inscrit tout simplement 8 buts en ce laps de temps. Avec 33 buts en 30 matches, il aura une dernière opportunité de gonfler ce bilan. Pour cela, il faudra de nouveau marquer ce samedi contre le VfL Wolfsbourg.

Désormais, il compte six longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant, Ciro Immobile. Cependant, l’attaquant de la Lazio n’a pas encore repris et aura 12 matches à disputer avant la fin de la saison. L’avance de Robert Lewandowski est donc loin d’être définitive puisque le buteur italien a déjà inscrit 27 buts. Sur le podium, on retrouve Timo Werner à la troisième place. L’attaquant du RB Leipzig, qui va bientôt s’envoler pour Chelsea, a aussi bien profité de la reprise de la Bundesliga. Avec 5 buts en 8 matches, l’attaquant allemand s’est bien replacé et pourra terminer en beauté lors de la prochaine journée ce samedi face à Augsbourg. Il affiche 26 réalisations en 33 rencontres. Le quatrième, Cristiano Ronaldo joue ce soir contre Bologne. Pour le moment doté d’un bilan de 21 buts en 22 matches, le Portugais a encore 12 rencontres pour améliorer son bilan et monter sur le podium.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 22/06/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) – 33 buts en 30 matches (2671 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) – 27 buts en 26 matches (2186 minutes)

3) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) – 26 buts en 33 matches (2726 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) – 21 buts en 22 matches (1945 minutes)

5) Lionel Messi (32 ans/FC Barcelone/Argentine) – 21 buts en 26 matches (2159 minutes)

6) Junior Moraes (33 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) – 19 buts en 24 matches (1846 minutes)

7) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) – 19 buts en 27 matches (2314 minutes)

8) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) – 19 buts en 27 matches (2360 minutes)

9) Kylian Mbappé (21 ans/Paris Saint-Germain/France) – 18 buts en 20 matches (1515 minutes)

10) Wissam Ben Yedder (29 ans/AS Monaco/France) – 18 buts en 25 matches (2081 minutes)