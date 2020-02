Chasser le naturel, il revient au galop. Le spectre du troisième mandat hante toujours les esprits. Et comme l’intéressé, Macky Sall, ne s’est pas prononcé clairement sur la question, libre à chacun d’y cogiter allègrement. Et, l’ex Pm en est un…

PUBLICITÉ

Le forum organisé dimanche par la jeunesse républicaine à Guédiawaye a vécu. Mais les propos de Mahammad Boun Abdallah Dionne, qui présidait la cérémonie, troublent toujours les esprits.

Macky et Sénégal, cap sur 2035

Le secrétaire général de la Présidence, Mahammad Boun Abdallah Dionne, théorise le troisième mandat. Et met cap sur l’horizon 2035. « L’histoire du Président de la République avec le Sénégal n’est pas terminée. Elle nous mène en 2035 », lâche -t-il tout de go.

Les réalisations de Macky

Auparavant, l’ex Pm, devant de nombreuses autorités étatiques et locales, a mis en relief les nombreuses réalisations de son mentor, à travers le pays, le Président Macky Sall. Selon lui, il faut se ceindre les reins pour appuyer le chef de l’Etat dans ses projets et programmes.