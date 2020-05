Manifestement, depuis sa dernière adresse à la Nation, le Président Sall a décidé de nous laisser vivre avec le Covid-19. Mais il n’a pas dit aux gens comment il voyait ladite cohabitation. Doit-on se regarder en chiens de faïence ou au contraire laisser le virus entrer chez nous et en nous, pour lui permettre de poursuivre l’œuvre de Darwin, en permettant aux plus solides de survivre ? Macky Sall devrait donc interrompre sa partie de «ludo» et sortir de son bunker pour nous éclairer. Une idée. Pourquoi ne prendrait-il pas un bain de foule le jour de la Korité ?

