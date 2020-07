Après une apparition sur M6 en mai dernier pour revivre les meilleurs moments de “La France a un incroyable talent”, Hélène Ségara a fait son retour dans “La Bataille du jury”, un dérivé de l’émission initiale . Sur le plateau, elle a retrouvé les autres membres du jury, à savoir Marianne James, Sugar Sammy et Eric Antoine. Tous les quatre s’affrontent pour amener l’un de leurs talents vers la victoire.

Dans une interview qu’elle a accordée à Télé Star, Hélène Ségara s’est confiée sur ce nouveau projet. “La production nous a fait choisir parmi les finalistes et demi-finalistes. Nous avons pu aussi sélectionner un talent qui n’a pas fait l’émission, mais que nous avions repéré dans la rue ou dans un autre talent-show. Le panel était le même pour les quatre juges et quand nous étions sur le même choix, ce sont les artistes qui ont décidé dans quelle équipe ils souhaitaient aller”, a-t-elle expliqué.

“J’ai eu tellement peur pour vous”

Dans son équipe, Hélène Ségara comptait Ludivine et Nicolas du duo “Maintenant”. Ces derniers avaient participé à la saison 5 de “La France a un incroyable talent”. Mais ce mercredi 30 juin, au tout début de leur prestation, l’acrobate a mal réceptionné sa partenaire. Il a fini par terre, blessé. La production a appelé les pompiers pour le prendre en charge. Très inquiète, Hélène Ségara a demandé à plusieurs reprises des nouvelles de Nicolas. Finalement, plus de peur que de mal. Le numéro a pu reprendre sans incident.

Une fois la prestation terminée, Hélène Ségara a fondu en larmes. “Je suis en larmes parce que j’ai eu tellement peur pour vous”, a-t-elle lâché. Et de poursuivre : “Quand vous avez fait ‘Incroyable talent’ il y a quelques années, vous n’étiez même pas ensemble. Aujourd’hui, vous avez deux enfants et je suis sûre qu’ils sont méga fiers de vous”. Elle a ensuite confié, non sans humour. “Je suis flinguée. Il faut refaire la façade totalement”. Les autres membres du jury ont également été bluffés par la performance du duo, à commencer par Marianne James. “Merci de rejouer avec nous, bravo d’avoir progressé encore (…) Votre duo est absolument scotchant”, a-t-elle dit.

Par Clara P