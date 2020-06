L’assemblée générale de la LFP a voté ce mardi à 74,49% contre une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine . Un vote qui donne un coup supplémentaire derrière la tête des Toulousains et des Amiénois. Le calendrier à 22 équipes aurait été un casse-tête pour la LFP et les clubs, et ce, malgré la suppression de la Coupe de la Ligue. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle la LFP a décidé de maintenir l’exercice 2020/2021 à 20 formations.

Comme le fait savoir au quotidien L’Équipe un dirigeant de club professionnel, l’exposé de la LFP a « démontré l’impossibilité de jouer à 22 ». Mais à quoi aurait ressemblé dans les grandes lignes le calendrier sous un format à 22 ? Tout d’abord, il y aurait eu neuf journées en semaine, contre trois d’ordinaire. La trêve hivernale aurait quant à elle été supprimée alors que la santé des joueurs aurait été mise en péril, face à une surcharge de matches, ce qui va à l’encontre de l’article R. 131-26 du code du sport. En effet, les sportifs n’auraient pas « le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ».