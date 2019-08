Le cas de la citation directe servie par le chanteur Wally Ballago Seck à Amadou Makhtar Kanté n’a pas été évoqué par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar de Dakar ce mardi. C’est ce qu’a indiqué Me Moussa Sarr, l’avocat de l’Imam.

L’audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar de Dakar tenue ce matin n’a pas permis d’apprendre plus sur le différend entre Wally Ballago Seck et Imam Amadou Makhtar Kanté. « L’affaire m’opposant au sieur Wally Seck n’a pas été enrôlée, disons en termes moins techniques, pas évoquée« , a écrit sur sa page facebook l’Imam assurant qu’il a été représenté par son avocat-conseil, Me Moussa Sarr.

Remerciements

Prenant « acte« , Imam Amadou Makhtar Kanté se contente de facto, de remercier Me Sarr et tous les autres membres du pool d’avocats qui ont pris en charge son dossier, notamment le doyen Me Masokhna Kane. « Et au delà, je tiens à dire ma sincère gratitude à toute personne qui m’a soutenu, chacune à sa façon, au Sénégal comme dans la Diaspora, y compris des chrétiens avec qui, nous musulmans, partageons ce que j’appelle les valeurs de la communauté abrahamique« , a-t-il ajouté.

Lgbti

Après la sortie de Imam Kanté contre Wally Ballago Seck, la polémique avait vite enflé, avant d’atterrir au tribunal. Le religieux de réitérer vivement son « engagement à poursuivre sans relâche la lutte contre tout ce qui promeut des anti valeurs comme celles de la communauté LGBTI au Sénégal et dans le monde. Afin que nul n’en ignore« .