Louanges à Allah La sunna veut qu’on s’empresse à couper le jeûne dès le coucher du soleil. Le fait de le retarder jusqu’à ce que les étoiles se densifient relève de la pratique des Juifs adoptée par les Chiites rafidites. Il ne convient pas de retarder sciemment la rupture du jeûne ni même de le retarder jusqu’à la fin de l’appel à la prière. Car rien de cela n’est conforme à l’enseignement du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). D’après Sahl ibn Saad, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Les gens vivront toujours bien aussi long temps qu’ils maintiendront l’habitude de hâter la rupture du jeûne.» (rapporté par al-Boukhara,1856 et par Mouslim, 1098). An-Nawawii dit: «Le hadith (nous exhorte à rompre le jeûne dès qu’on constate le coucher du soleil. Il signifie que les affaires de la Umma resteront bien orgaanisées aussi long temps que ses membres observeront cette sunna. S’ils retardent la rupture du jeûne, cela signifie qu’ils sont entrés dans une phase de décadence.» Charh Mouslim , 7/208. D’près Ibn Abi Awfa (P.A.a) : «j’étais avec le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) au cours d’un voyage pendant lequel il observait le jeûne. Au soir , il dit à un homme: descends et prépare moi quelque chose à manger. – si tu attendais qu’il fasse nuit!- descends etQuand tu vois la nuit s’installer ça et là, le jeûneur peut mettre fin à son jeûne.» (rapporté par al-Boukhari,1857 et par Mouslim,1101). D’après Abou Atiyya: «Nous sommes entrés, Masrouq et moi-même chez Aicha et lui avons dit: mère des croyants, voici deux des compagnons de Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui) ; l’un d’entre s’empresse à couper son jeûne et à faire la prière tandis que l’autre les retarde? Elle dit lequel d’entre eux s’empresse à couper son jeûne et à faire la prière? Nous avons dit: c’est Abdoullah (Ibn Massoud)-Elle dit c’est comme ça qu’agissant le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui).» (rapporté par Mouslim,1099). Al-Hafizh dit: avertissement! Fait partie des innovations condamnables de notre temps le fait de lancer le second appel à la prière pendant le Ramadan un tiers d’heure avant la prière (de l’aube) et de ne pas allumer les lampes indiquant qu’il est l’heure pour les jeûneurs de s’abstenir et de manger et de boire. Ceux qui le font prétendent que c’est une précaution dans la pratique cultuelle que seuls quelques uns sachent. De là ils en sont arrivés à ne lancer l’appel à la prière du coucher du soleil que quelque temps après le coucher du soleil pour en être sûr. Aussi en arrivent ils à retarder la rupture du jeûne et hâter la prise du repas de l’aube, contrairement à la Sunna. Voilà pourquoi le bien s’est raréfié chez eux alors que le mal s’est densifié. Allah est le garant de l’assistance.» Fateh al-Bari,4/199).

