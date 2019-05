L’histoire poignante de Idrissa Samb, l’ingénieur financier sauvé par Cheikh Béthio

« J’étais un bad boy, Cheikh Béthio a changé ma vie ».C’est par ces mots empreints d’émotion que l’ingénieur financier, Idrissa Samb, a tenu à apporter son témoignage sur le guide des thiantacones dont il déclare qu’il l’a tiré du gouffre.

« Je m’appelle Idrissa Samb. J’ai 33 ans et je suis un fervent talibé de Cheikh Béthio Thioune. J’ai fait mes études primaires à Liberté 6 avant de m’inscrire aux Cours privés Sacré-Cœur pour le cycle secondaire. J’ai finalement eu le baccalauréat G au lycée Maurice Delafosse.Je suis allé à l’Institut supérieur de management (Ism) où j’ai fait deux ans. C’est après que j’ai réussi à un concours préparatoire à Lingssam aux Etats-Unis. Je suis revenu en France pour y passer deux ans encore. A la fin de ma formation, je suis sorti ingénieur financier », précise Idrissa Samb.

En étant étudiant, il aurait rêvé du défunt Serigne Saliou Mbacké qui l’aurait mis en rapport avec Serigne Cheikh Béthio en songe. “Le premier rêve, Serigne Saliou me demandait de suivre les recommandations de Dieu. C’est dans le second qu’il m’a dit de venir m’assoir à ses côtés. Une chose que j’ai refusée en lui faisant savoir que je ne suis qu’un simple talibé. Et ces en ces circonstances qu’il a continué pour me dire : ‘te mets en rapport avec cet homme’. . Et, ce dernier n’était personne d’autre dans le rêve que Cheikh Béthio Thioune”.

Idrissa Samb indique par ailleurs qu’il était un véritable Bad boy mais que c’est grâce au Cheikh qu’il désormais s’est mis sur le droit chemin.