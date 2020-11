L’hommage de la FIFA à Pape Bouba Diop : « Une fois un héros, toujours un héros de la Coupe du monde »

La FIFA a rendu un vibrant hommage au lion de la Téranga. L’ancien international sénégalais Pape Bouba Diop s’en est allé à jamais ce dimanche 29 novembre 2020, à l’âge de 42 ans.

« FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop. Once a World Cup hero, always a World Cup hero. » (ndlr : en français – « La FIFA est attristée d’apprendre le décès de la légende sénégalaise Papa Bouba Diop. Une fois un héros de la Coupe du monde, toujours un héros de la Coupe du monde ».