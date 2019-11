Le magazine américain, « People », a élu le nouvel homme le plus sexy au monde pour cette année 2019. Et, c’est John Legend qui a remporté le titre. Le chanteur, une grande célébrité d’Hollywood, devient ainsi le 34ème homme le plus sexy, après l’élection de l’acteur britannique Idris Elba en 2018. Le premier homme à avoir été sacré le plus sexy était Mel Gibson en 1985.

Je suis assez sexy

« J’étais excité, mais j’avais en même temps un peu peur, parce que c’est beaucoup de pression, s’est confié le nouveau tenant du titre sur sa victoire. « Tout le monde va m’analyser pour voir si je suis assez sexy pour conserver ce titre. Et puis, je succède à Idris Elba, ce qui n’est pas le plus évident pour moi ».

Le tweet de la star

La star a tweeté avec humour le mercredi 13 novembre que le John Legend de 1995 « serait très perplexe de succéder à Idris Elba. Mon Dieu, le John de 2019 est aussi perplexe mais merci People de me trouver sexy ».

John Legend distingué

John Legend a déjà reçu bon nombre de récompenses pour ses chansons à succès et son talent évident. En 2006, il avait reçu deux Grammy Awards en tant que révélation de l’année et pour la meilleure chanson R’nB («Ordinary People»), puis le prix d’honneur aux VMA Awards en 2009.

Avec parismatch.com