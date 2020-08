La capitale libanaise a été secouée, mardi, par deux très fortes explosions dans la zone du port de Beyrouth. Au moins 50 personnes ont perdu la vie et 2 750 autres ont été blessées dans les explosions, selon un premier bilan du ministère de la Santé.

Ces deux fortes explosions ont secoué, mardi 3 août, la capitale libanaise. L’ampleur et la force des explosions qui ont ébranlé ce soir le Liban, rappellent tristement les bombes de Hiroshima et de Nagasaki du Japon. Du haut du ciel et à perte de vue, l’on apercevait cette fumée et ces flammes multi-couleurs.

Les déflagrations ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville, notamment dans le port. Les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. Plusieurs vidéos en provenance des réseaux sociaux montrent la violence de ces explosions que certaines sources non vérifiées associent à un entrepôt de feux d’artifices.

Le premier bilan fait état d’au moins 50 morts et de 2 750 blessés, selon le ministre de la Santé, Hamad Hasan.

