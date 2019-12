Arrêtés le 29 novembre dernier, Guy Marius Sagna et Cie sont placés sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss. Et depuis, le combat pour leur libération immédiate est porté surtout par des mouvements de la société civile.

Trois mouvements en plein combat

Ainsi, trois mouvements, qui n’ont pas laissé seuls Guy Marius Sagna et Cie, rencontrent la presse, ce jeudi. La Cellule orientation et stratégie du M23, le Collectif Nio lank et les Amis et camarades du Dr Babacar Diop, grossissent la mobilisation pour la marche de demain vendredi, afin d’exiger la libération de Guy et Cie, dénoncer la hausse du prix de l’électricité et la mal gouvernance etc.

Au total, huit (8) mandats de dépôt ont été décernés. Leur co-accusé Souleyman Djime a été plus chanceux, bénéficiant d’une liberté provisoire.

Chefs d’inculpation

Arrêtés le 29 novembre aux abords du Palais pour manif contre la hausse du prix de l’électricité, ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Guy Marius Sagna lui, est poursuivi en plus pour rébellion contre un agent dans l’exercice de ses fonctions, provocation à un attroupement, actions diverses.

Entre-temps, les prévenus, trimbalés du commissariat central au Tribunal de Dakar, avec d’incessants retours de Parquet, ont eu aussi à faire grève de la faim avant d’y renoncer, ce mardi.

source : senego

Faites défiler vers le bas pour le prochain article