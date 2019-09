Plusieurs voix se sont fait entendre dimanche soir après la libération de l’ex député-maire Khalifa Ababacar Sall. Sauf le très proche maire de Mermoz Sacré-cœur. Barthélémy Dias sort enfin de sa réserve ce lundi 3 septembre.

Depuis hier, personne ne l’avait entendu piper mot sur la libération de Khalifa Sall. A part de « petites » publications sur sa page facebook. Mais son impression s’avère claire. C’est Macky Sall qui s’est plutôt libéré. « Il ne s’agit pas d’une demande formulée. C’est une personne qui avait perdu la raison et qui a décidé de se libérer elle-même. Il faut que les Sénégalais et les Sénégalaises sachent que hier – dimanche – on n’a pas libéré Khalifa Sall. La personne concernée se connait« , a déclaré Barthélémy Dias, ajoutant que c’est lui-même – Macky Sall – qui s’est libéré parce qu’étant maintenant malheureusement convaincu de ne pas avoir le monopole de la bêtise parce que c’est de ça qu’il s’agissait.

Mutisme de Barthélémy Dias

L’édile de justifier son silence par son expérience d’« ancien taulard« . Lui qui, dit-il, l’a vécu à plusieurs reprises. « Je savais que hier, Khalifa Sall avait rendez-vous avec sa famille, avec ses proches, avec lui-même. Donc, je préférais laisser à Khalifa Sall le soin de retrouver les tiens« , a expliqué la farouche défenseur de Khalifa Ababacar Sall, indiquant sur Rfm, qu’à l’heure – midi – où il parle, il est en train de se diriger vers le domicile de l’ex député-maire pour le remercier « pour sa dignité, pour son humilité, l’encourager« .

Ambition

Dès l’interpellation de Khalifa Ababacar Sall, plusieurs voix autorisées ont dénoncé la volonté de « liquider un adversaire politique« . Barthélémy Dias a insisté sur leur volonté d’aller jusqu’au bout de leur ambition. « Je le répète; il faut que les Sénégalais sachent qu’il est – Khalifa Sall – victime d’une injustice notoire pour avoir souhaité servir son pays. Ce souhait est toujours d’actualité. Nous avons dit et nous maintenons que nous avons choisi de travailler pour le Sénégal. Et personne, je le répète, personne sur cette terre, ne pourra nous empêcher de servir le Sénégal« , a-t-il déclaré.

