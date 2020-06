Les membres du Frapp/France dégage, Noo Lank et Aar Li Niou Bokk sont actuellement coincés au siège du Frapp situé au quartier Conachap. En effet, ils sont assiégés par des éléments de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) dont l’agent Demba Dangue.

«Des nervis, en ce moment devant le siège du Frapp et se réclamant de Noo Nangu, nous menacent après la conférence de presse de Noo Lank et Aar Li Nu Bokk. Il s’agit d’agents du Coud dont le plus visible est un ancien lutteur du nom de Demba Dangue. Tentative d’intimidation vaine et stérile

Que le président de la République, le ministre de l’Intérieur, la police prennent leurs responsabilités», lit-on dans un message envoyé par l’activiste Guy Marius Sagna. Aux dernières nouvelles, la police de Grand-Yoff est arrivée sur les lieux.