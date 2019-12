Les avocats de Guy Marius Sagna , Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr ont saisi la chambre d’accusation ce matin afin d’ obtenir la liberté provisoire pour leurs clients. Cela après que Babacar Diop et 4 autres étudiants ont été élargis de prison vendredi dernier en faveur d’une liberté provisoire. Sur les ondes de la Rfm, Me Moussa Sarr dénonce ce qu’il appelle une discrimination. L’avocat qui se dit confiant pour la suite rappelle que la chambre d’accusation a un délai d’un mois pour statuer.

