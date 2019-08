Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké, ibn Serigne Fallou a demandé à tous les fidèles de « contribuer à construire deux pharmacies pour Ahmadou Bamba Dioum et Dame Dia ».

Dans une vidéo qu’il a publiée, le marabout a soutenu que « ces deux hommes qui ont défendu les valeurs de l’islam et doivent d’abord être rétribués ici sur terre ».

« J’appelle tous les musulmans et les bienfaiteurs à contribuer dans cette œuvre. Que les entrepreneurs qui le peuvent, arrêtent leurs chantiers pour construire ces pharmacies à ces deux hommes de l’islam qui le méritent », a-t-il encore dit.

Le marabout a demandé de mettre en place une caisse où les contributeurs pourront mettre leurs dons.