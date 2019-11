Le Fake-News qui a pris en haleine tous les Sénégalais et qui s’est rendu viral sur la toile vient de s’éclairer d’un jour nouveau. En effet, il ne s’agit point du mariage Youssou Ndour-Mbathio Ndiaye tel que relaté au niveau des médias et/ou en ligne. Il s’agit clairement et sans risque de se tromper de l’idylle Youssou Ndour lutteur et Mbathio Ndiaye.

Senegal7 dont le crédo est d’informer juste et vrai a fouillé du mieux qu’il pouvait pour éclairer la lanterne des Sénégalais et calmer leurs ardeurs sur ce Fake-News qui continue de faire couler beaucoup d’eau sous les ponts. La vérité, c’est que Mbathio « sort » depuis quelques temps avec Youssou Ndour lutteur. C’est ce « roucoulement » entre ce dernier et elle qui a glissé au point de faire confondre Youssou Ndour que personne ne connait de bisbilles et le lutteur du même nom qui porte des « diadèmes » en cas de combat de lutte.

Assane SEYE-Senegal7