Trois victoires, deux nuls: le bilan du FC Barcelone depuis la reprise du championnat, mi-juin, n’a a priori rien d’alarmant. Mais dans la lutte à distance pour le titre que le club catalan livre au Real Madrid, il n’est pas non plus rassurant. « On va avoir une marge d’erreur réduite, a d’ailleurs reconnu Quique Setién, après la rencontre disputée samedi sur la pelouse du Celta Vigo (2-2). Il faut se dire qu’il faut tout gagner, car ton adversaire peut aussi tout gagner. »

Et c’est justement ce que les Merengues font, eux. Les joueurs de Zinedine Zidane, qui affronteront l’Espanyol dimanche soir (22h), ont l’occasion d’enchaîner un cinquième succès de rang et de prendre deux points d’avance sur le Barça en tête de la Liga. Soit la marge que possédaient les Blaugranas lorsque le championnat a redémarré, après trois mois de pause en raison de la pandémie de Covid-19. La dynamique s’est-elle définitivement inversée ?

Le calendrier favorable au Real

Ce n’est pas aussi simple. En Galice, cet après-midi, les Barcelonais ont globalement rendu une bonne copie mais leurs efforts, notamment ceux d’un Luis Suarez auteur de ses deux premiers buts depuis janvier (20e, 67e), ont été anéantis par un coup franc astucieux de Iago Aspas en toute fin de rencontre (88e). Frustrant mais encourageant. Mais frustrant. « Est-ce que le football a été injuste avec nous ? Je crois que oui », a estimé Quique Setién.

Le problème pour le Barça, au delà du fait que les Madrilènes sont désormais en position de force dans ce sprint final, c’est que leur calendrier des prochains jours est loin d’être évident. Ils doivent effectivement recevoir l’Atlético Madrid dès mardi prochain avant d’aller défier Villarreal. Deux rendez-vous à ne pas rater car, dans le même temps, le Real Madrid se frottera à Getafe et à l’Athletic Bilbao, des adversaires a priori moins coriaces.

