Nouvelle fournée de rencontres de la 31e journée de Liga ce soir, avec deux rencontres. On était particulièrement attentif au duel qui opposait la Real Sociedad, très mal en point depuis la reprise alors qu’elle faisait partie des sensations de la saison, au Celta. Et à Anoeta, dans leur enceinte, les Basques ont encore perdu (0-1). Iago Aspas a ouvert le score sur penalty, provoqué par ses soins, juste avant la pause (0-1, 45e). Le score n’a plus évolué. La Real Sociedad risque de perdre sa septième place en fonction des résultats du week-end, alors que le Celta prend de l’air en bas de tableau, seizième.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Osasuna a pratiquement scellé son maintien en atteignant la barre symbolique des 38 points, grâce à sa victoire 1-0 contre Alavés. Toni Lato a marqué le but de la victoire à la 64e, et les Rojillos sont maintenant onzièmes. Alavés reste à la treizième marche du classement.