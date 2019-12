Liga : la Real Sociedad remporte un match spectaculaire face à Osasuna

On avait une belle rencontre entre deux voisins cet après-midi au Sadar, où Osasuna accueillait une Real Sociedad en forme. La rencontre s’est finalement soldée par une victoire 4-3 du club de Saint-Sébastien. Tout avait bien commencé pour Martin Odegaard et ses partenaires, puisqu’Oyarzabal, servi par le Norvégien, puis Portu, marquaient coup sur coup (0-1, 15e ; 0-2, 18e). Odegaard signait ensuite le 3-0 sur un superbe coup franc (0-3, 28e).

Mais Osasuna ne baissait pas les bras et Aridane égalisait juste avant la pause (1-3, 45e), et au retour des vestiaires, c’est le Chimy Avila qui réduisait encore un peu plus l’écart (2-3, 48e). Mais après le rouge de Roncaglia en fin de deuxième période, Alexander Isak recreusait l’écart (2-4, 79e). El Chimy Avila s’offrait tout de même un doublé (3-4, 84e), mais c’est bien la Real Sociedad qui s’est emparée des trois points, grimpant ainsi à la quatrième place.