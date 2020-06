Le FC Barcelone signait son retour, à peine quelques jours après son match nul sur la pelouse de Séville (0-0) qui lui a coûté la première place en Liga, désormais propriété du Real Madrid. Ce soir, le champion d’Espagne en titre accueillait l’Athletic, équipe qui a sorti les Catalans en quart de finale de Coupe du Roi plus tôt dans la saison. Et les Basques sont plutôt bien revenus de cette longue trêve, avec deux matchs nuls, l’un d’entre eux face à l’Atlético de Madrid, et une victoire. Mais ce soir, Gaizka Garitano faisait tourner, et laissait notamment Iker Muniain, Raul Garcia, Ander Capa et Íñigo Martínez sur le banc de touche. Yuri Berchiche était lui absent, suspendu. Côté barcelonais, hors de question de faire tourner, et Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi étaient bien présents devant. C’est la première fois que ce trio est aligné d’entrée sous les ordres de Quique Setién. Arthur, annoncé sur le départ pour Turin, était titularisé au milieu avec Vidal en l’absence de Frenkie de Jong, alors que Clément Lenglet était lui aussi encore présent aux côtés de Gerard Piqué.

Ça commençait fort, avec une première main décisive de ter Stegen sur ce coup franc d’Unai Lopez (3e), et le Barça répondait quasi-instantanément. Yeray devait sortir une frappe de Busquets juste devant sa ligne (5e). Le plan des Leones était clair : chercher la vitesse de Williams devant, comme sur ce long ballon pour le buteur espagnol, qui n’a pas pu trouver le cadre (13e). La rencontre était assez animée, avec des situations des deux côtés, et Yeray était tout proche de trouver la faille, de la tête, sur un bon ballon d’Unai Lopez dans la boîte. Sergio Busquets, après une belle action de Lekue, puis Vesga, en empêchant Vidal d’enchaîner dans la surface, sauvaient leur équipe respective (23e, 24e). Par la suite, il y avait un peu moins d’occasions concrètes, mais toujours autant de rythme et d’intensité.

Encore un match sans pour Griezmann

Cependant, force était de constater qu’une fois encore, le Barça était décevant. Il n’y avait que trop peu de profondeur, et si Antoine Griezmann touchait un peu plus de ballons que lors des précédentes rencontres, c’était toujours insuffisant. Le Français était encore très volontaire, mais ses partenaires, également peu inspirés, ne le trouvaient que trop peu, alors que Luis Suarez ne profitait également pas des quelques services bien sentis de Lionel Messi. Les Basques eux, malgré une équipe très remaniée, rendaient une partition plus que correcte. Au retour des vestiaires, le Barça était un peu plus incisif, et Unai Simon sortait une belle intervention dans les pieds de Griezmann (54e). Dans la foulée, Riqui Puig entrait en jeu en lieu et place d’Arthur Melo (55e) et allait encore marquer des points, prenant les commandes de l’équipe et lui permettant de monter d’un cran, plus proche de la surface.

Mais du côté des Leones, on commençait à resserrer les lignes derrière, laissant de moins en moins d’espaces. Antoine Griezmann laissait sa place à Ansu Fati à la 65e minute de jeu, et était sur le point de faire la différence d’entrée sur cette reprise de la tête, non cadrée. Le chrono défilait, et le Barça n’y arrivait pas. Jusqu’à ce qu’Ivan Rakitic, également entré en deuxième période, parvienne à ouvrir le score. Après une série de frappes contrées dans la surface, le Croate récupérait le cuir et fusillait Unai Simon (1-0, 72e). Son premier but de la saison. Après avoir repiqué dans l’axe, Lionel Messi tentait une belle action individuelle, mais sa frappe frôlait finalement le poteau droit du portier basque (80e). En fin de partie, les troupes de Gaizka Garitano avaient quelques occasions chaudes, mais le score n’a plus bougé. Ansu Fati aurait pu doubler la mise mais sa frappe, après une reprise de volée de Vidal, s’est écrasée sur le poteau (90e+4). Mauvaise nouvelle de la soirée : la blessure de Gerard Piqué, touché à l’adducteur. Le FC Barcelone est leader, en attendant le match du Real Madrid face à Mallorca demain soir. Le mano a mano va être passionnant.

