Avant le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ce soir, la trente-troisième journée de Liga se poursuivait avec un duel entre équipes de bas de tableau, Mallorca et le Celta. Et les Galiciens, qui ont pourtant tenu en échec le Barça le week-end dernier (2-2), se sont lourdement inclinés sur le score de 5-1 ce soir en terres insulaires.

Budimir, sur un penalty douteux, a mis les siens devant (1-0, 13e), alors que le Cucho Hernandez et Pozo ont fait le break avant la pause. Au retour des vestiaires, Iago Aspas réduisait l’écart sur penalty, mais Budimir puis Salva Sevilla donnaient de nouveaux coups de massue aux Galiciens. Le Celta reste dix-septième, et Mallorca, dix-huitième, revient à cinq points de son rival du soir.