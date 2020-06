En attendant la reprise officielle de LaLiga, le gouvernement espagnol (le ministre de la santé en particulier) a demandé à rencontrer plusieurs acteurs du championnat espagnol. Le but ? Avoir le retour des joueurs afin de savoir s’ils sont tous partants pour rechausser les crampons.

Étaient présents Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelone), Koke (Atlético de Madrid ) et Asier Illarramendi (Real Sociedad). Selon AS, Carvajal a fait savoir que les Merengues respectent et font confiance aux décisions du ministre. De son côté, Piqué, qui a remplacé Lionel Messi, a fait savoir que l’ensemble des joueurs auraient aimé avoir un peu plus de temps avant de retrouver le chemin des terrains.