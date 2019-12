L’AS Pikine a battu ce samedi le Jaraaf de 1-0 lors du match phare de la 2-ème journée confirmant ainsi sa bonne entrée en matière avec la victoire 3-2 contre le Ndiambour de Louga lors de l’ouverture de la saison, le week-end dernier.

Le coach El Hadj Massamba Cissé, commentant le début de saison de son équipe, a tenu à féliciter ses joueurs dont il s’est réjoui de l’engagement au cours de la rencontre contre le Jaraaf de Dakar.



“Nous sommes bien entrés dans la partie pour ne pas répéter les erreurs commises lors de la première journée contre le Ndiambour où on avait été menés 0-2 après 11 minutes de jeu”, a-t-il relevé.



Malick Daff, coach du Jaraaf a reconnu l’entame de match réussie de son adversaire qui a joué “avec du talent et un bel état d’esprit”.



“Un état d’esprit qui nous a manqué notamment en première période où on n’y était pas”, a-t-il dit, refusant de lier la défaite de son équipe au mauvais état de la pelouse.



“Avec un tel état d’esprit, nous n’y arriverons pas même si nous avons joué sur la meilleure pelouse du monde”, a-t-il dit, avant d’appeler ses joueurs à se retrousser les manches.



Une grande équipe comme le Jaraaf “ne peut perdre deux matchs de suite mais c’est aussi le moment de se rendre compte que dans un championnat, il faut savoir souffrir pour aller de l’avant”, a-t-il dit.



Si le Jaraaf a concédé sa deuxième défaite en deux sorties, le Casa-Sports de Ziguinchor, défait lors de la première journée 0-1 contre Teugueth FC, s’est remis en selle en venant gagner à Saly contre Diambars 2-1.



Dans l’autre match de la journée, Teungueth FC a fait match nul 0-0 contre l’US Gorée.



Les quatre autres matchs de la deuxième journée ont été programmés pour ce dimanche : AS Douanes-Niary Tally, Dakar Sacré Cœur- Stade de Mbour, Mbour PC-Génération Foot et Ndiambour-CNEPS.