Depuis plusieurs jours, Jean-Michel est parti en croisade contre le football français. Objet de son courroux, la décision de la LFP qu’il juge trop hâtive d’arrêter définitivement la saison de Ligue 1. L’instance avait élaboré en parallèle un classement final avec un système de quotients. Résultat, l’Olympique Lyonnais ne disputera pas de coupe d’Europa la saison prochaine. Irrité par cet épilogue malheureux, le président de l’OL multiplie les offensives juridiques et verbales. Après avoir chargé le gouvernement mercredi, l’intéressé s’en prend aux présidents de clubs de Ligue 1.

Ce jeudi soir, la Chaîne L’Equipe révélait que certains présidents auraient appelé le cabinet d’Emmanuel Macron pour obtenir l’arrêt du championnat. Il n’en fallait pas plus pour que JMA sorte de ses gonds une nouvelle fois sur Twitter et réclame des comptes. « Ce serait bien pour boucler l’information de D. Sèverac du Parisien que l’on sache parmi les présidents concernés qui appelait régulièrement les conseillers à l’Elysée,à Matignon et au ministère des Sports pour arrêter le championnat, » confie ainsi Jean-Michel Aulas. Cette lutte d’influence entre les différents acteurs semble loin d’être terminée…